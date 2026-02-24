Técnico de Cienciano minimiza las copas internacionales del club y genera rechazo entre los hinchas | VIDEO

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, ha generado revuelo con sus polémicas declaraciones luego del empate 1-1 ante Alianza Atlético, por el Torneo Apertura. El entrenador minimizó las copas internacionales que ganó el club, ocasionando la reacción de los hinchas del ‘Papá’.

Tras el partido del fin de semana, Melgarejo soltó declaraciones que se hicieron rápidamente virales: "Mi madre y mi nieto son más importantes que todos los entrenadores, todos los jugadores y las dos Copas Sudamericana que tiene Cienciano“, expresó el DT.

Esa frase se suma a otras desafortunadas declaraciones que Melgarejo ya ha tenido para referise al club y que no son del gusto del hincha. Antes del partido contra Universitario, el técnico argentino ya había hablado del mismo tema.

"No podemos estar viviendo de lo hecho hace 23 años. Hoy por hoy, Universitario tiene Campomar, lleva tres años siendo campeón. Pido disculpas a la hinchada de Cienciano si se molestó. Muchas veces, cuando uno dice la verdad, la verdad molesta", sostuvo en ese momento.

Hoy, existe un evidente divorcio entre Melgarejo y los hinchas de Cienciano. Es más, tras el partido contra Alianza Atlético, un grupo lo esperó afuera del estadio Garcilaso de la Vega para reclamarle por lo ocurrido. La seguridad privada del club tuvo que juntarse con la policía para evitar un conflicto mayor.

La prensa cusqueña asegura que las palabras de Melgarejo no han caído bien en la directivo del club y que su continuidad podría estar en juego. Eso sí, mucho dependerá de los próximos resultados y de lo que sucederá ante Melgar, por la primera fase de la Copa Sudamericana.

