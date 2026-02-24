Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Técnico de Cienciano minimiza las copas internacionales del club y genera rechazo entre los hinchas | VIDEO
Por Redacción EC

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, ha generado revuelo con sus polémicas declaraciones luego del empate 1-1 ante Alianza Atlético, por el Torneo Apertura. El entrenador minimizó las copas internacionales que ganó el club, ocasionando la reacción de los hinchas del ‘Papá’.

