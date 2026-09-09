Por Marco Quilca León

En Cienciano hay una dupla que funciona desde los extremos. Horacio Melgarejo es la explosión, el entrenador que vive cada partido como si todavía hubiera un gol más por buscar. A su lado está Cristian Ruggeri, el hombre que aporta pausa, equilibrio y pensamiento. Uno empuja; el otro ordena. Entre ambos han construido un equipo que está haciendo historia en la Copa Sudamericana.

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