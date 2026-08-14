Por Christian Cruz Valdivia

El Cusco busca ser nuevamente el centro del continente y Cienciano está dando los pasos para conquistar cada rival que visita su territorio. El cuadro rojo goleó 6-1 a Botafogo en la ida de los octavos de final, con lo que puede ver los cuartos de final en el horizonte, aunque aún debe jugar la revancha en Río de Janeiro.

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