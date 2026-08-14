El Cusco busca ser nuevamente el centro del continente y Cienciano está dando los pasos para conquistar cada rival que visita su territorio. El cuadro rojo goleó 6-1 a Botafogo en la ida de los octavos de final, con lo que puede ver los cuartos de final en el horizonte, aunque aún debe jugar la revancha en Río de Janeiro.

Cienciano hace ver pequeños a los rivales que llegan la Garcilaso. Los domina, los hace correr y los golpea una y otra vez. Ayer, en apenas media hora de juego ya vencía 4-0 a los brasileños. Hace quince días también goleó por cuatro goles al campeón defensor de la Sudamericana Lanús y ahora volvió a marcar su supremacía nada menos que con el campeón de la Libertadores de hace solo dos años.

‘Hat trick’ de Succar (18’, 30’ y 78’), otros dos goles de Neri Bandiera (20’ y 62’) y un golazo de Martinich (35’), para los seis tantos cusqueños. Descontó Matheus Martins al inicio del segundo tiempo.

Botafogo venía de liderar su grupo de forma invicta con cinco triunfos y un empate, pero no contaba con el gran nivel de los rojos y tuvo que sufrir la altura de los 3.300 metros del Cusco.

Así, Cienciano viaja a Brasil con una gran ventaja, pero sin pensar en que la clasificación está definida. “No bajemos el nivel, no ganamos nada eh”, advertía el técnico Horacio Melgarejo cuando ya goleaba. Y es el pensamiento que mantendrán la próxima semana en la revancha. Tendrían que perder por cinco goles de diferencia para ir a los penales.

Peores derrotas de equipos brasileños ante rivales extranjeros en competiciones CONMEBOL:



27.03.2002: 🇨🇴 América de Cali 5-0 Athletico Paranaense (Copa Libertadores)

17.09.2020: 🇪🇨 Independiente del Valle 5-0 Flamengo (Copa Libertadores)

03.05.2022: 🇧🇴 The Strongest 5-0… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 14, 2026

Seis goles Historia frente a brasileños Los seis goles se gritaron con locura en el Cusco y se festejaron a lo grande. La goleada de 6-1 de Cienciano sobre Botafogo marca un hito para el deporte nacional, ya que el cuadro cusqueño es el primer equipo extranjero que le marca seis goles o más a uno brasileño en un torneo Conmebol. Según el estadístico Alexis Martín Tamayo (Míster Chip), ante solo se había visto dos veces: São Paulo 7-3 Botafogo por la Copa Master Conmebol en 1996 y el Palmeiras 7-3 Cruzeiro por la Copa Mercosur en 1999. Cienciano ayer escribió un nuevo capítulo, ya que en otras goleadas que habían recibido equipos brasileños a nivel continental recibieron cinco goles de equipos de otro país.

FORTALEZA CUSQUEÑA

Lo concreto es que Cienciano ha hecho del Cusco una fortaleza donde se muestra invencible. En la Sudamericana no sabe lo que es perder: empató con Melgar (y ganó por penales) en la primera fase, en la fase de grupos superó a Atlético Mineiro y a Puerto Cabello y empató con Juventud de Uruguay. Luego, en los playoffs goleó a Lanús para llegar a esta fase donde sacó buena ventaja ante el ¿Fogao’.

En los seis partidos que ha jugado, Cienciano ha marcado 15 goles, más de dos tantos por encuentro en promedio. Y anoche Matías Succar no hizo extrañar la ausencia del goleador ecuatoriano Carlos Garcés.

Primera fase Fase de grupos Playoffs Octavos 1-1 (5-4 penales) vs. Melgar

2-0 vs. Puerto Cabello

1-0 vs. Mineiro

1-1 vs. Juventud 4-0 vs. Lanús 6-1 vs. Botafogo



Matías Succar marcó tres tantos, sus primeros goles en la Sudamericana. Foto: Cienciano

Y el éxito de Cienciano en el Cusco se da justo cuando en la FPF ya plantearon el proyecto de llevar a la selección peruana a jugar las Eliminatorias en altura: justamente Cusco y Puno han sido elegido como las sedes como alternativa.

Antes, la selección femenina había puesto la primera prueba de que la idea podría funcionar. Jugaron la Liga de Naciones de la Conmebol, las eliminatorias femenina, y lograron victorias históricos sobre Chile, Uruguay y empató con Paraguay, y quedaron fuera del repechaje mundialista solo por diferencia de goles.

La otra cara de a moneda la dio Cusco FC, que este año compitió en la Copa Libertado y apenas sumó un punto en la fase de grupos. De local apenas empató 1-1 con Estudiantes y cayó ante Flamengo (0-2) e Independiente de Medellín (2-3). El cuadro dorado no se reforzó convenientemente para afrontar el torneo continental y pagó las consecuencias.

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