Cienciano visitará a Botafogo, este jueves 20 de agosto, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro imperial superó en el duelo inicial al ‘Fogao’ por 6 a 1.

Matías Succar en tres ocasiones (18′, 29′ y 79′), Neri Bandiera en dos (20′ y 62′) y Marcos Martinich a los 36 minutos fueron los. Matheus Martins descontó a los 49 minutos.

El plantel dirigido por Melgarejo abordó este martes 17 de agosto el vuelo rumbo a Río de Janeiro para disputar el duelo que lo pondría en los cuartos de final.