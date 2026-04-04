Sigue los partidos por la fecha 9 del Torneo Apertura. Cienciano y ADT de Tarma se miden EN VIVO este viernes desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cuzco, por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

¿Dónde ver Cienciano vs ADT de Tarma EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Cienciano vs ADT de Tarma EN VIVO por el partido de la fecha 9 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora Cienciano vs ADT de Tarma EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 18:15 p.m.

Venezuela: 19:15 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 20:15 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver Cienciano vs ADT de Tarma EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026