Por Redacción EC

Alianza Atlético y Cienciano se verán las caras este sábado 21 de febrero a las 7:00 p.m. (horario peruano) por la cuarta jornada del . El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. Previo a la fecha actual, Cienciano ha acumulado 3 puntos en el torneo, con una victoria y dos derrotas. Por otro lado, Alianza Atlético viene de una derrota, una victoria y un empate con un resultado de 4 puntos en su totalidad. No te pierdas el encuentro, goles e incidencias del partido entre Cienciano y Alianza Atlético.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.

Melgar vs FC Cajamarca en vivo: a qué hora inicia y dónde ver la Liga 1
Fútbol peruano

Melgar vs FC Cajamarca en vivo: a qué hora inicia y dónde ver la Liga 1

Cienciano vs Alianza Atlético en vivo: hora, canal tv y dónde ver la Liga 1
Fútbol peruano

Cienciano vs Alianza Atlético en vivo: hora, canal tv y dónde ver la Liga 1

Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026: las mejores imágenes de la tercera jornada
Fútbol peruano

Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026: las mejores imágenes de la tercera jornada

Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO: dónde ver el partido por la fecha 4 de la Liga 1
Fútbol peruano

Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO: dónde ver el partido por la fecha 4 de la Liga 1