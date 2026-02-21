Cienciano vs Alianza Atlético en vivo: hora, canal tv y dónde ver la Liga 1

Alianza Atlético y Cienciano se verán las caras este sábado 21 de febrero a las 7:00 p.m. (horario peruano) por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. Previo a la fecha actual, Cienciano ha acumulado 3 puntos en el torneo, con una victoria y dos derrotas. Por otro lado, Alianza Atlético viene de una derrota, una victoria y un empate con un resultado de 4 puntos en su totalidad. No te pierdas el encuentro, goles e incidencias del partido entre Cienciano y Alianza Atlético.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.