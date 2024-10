No te pierdas la fecha 15 de la Liga 1-2024. El torneo sigue su curso con el encuentro entre Cienciano vs. Alianza Atlético en vivo y online. En la posición 9 con 20 puntos y tras 3 partidos sin una victoria, Cienciano buscará abrirse paso en la tabla. Alianza Atlético, por su parte, se encuentra en una mejor posición con 26 puntos y en el lugar 9. En su caso, tendrán el objetivo de no perder su racha de 4 victorias consecutivas hasta el momento. Este duelo lo podrás ver este miércoles 23 de octubre desde las 5:30 pm en la señal de Liga 1 MAX y Liga 1 Play. Además todas las incidencias, goles, jugadas y resumen del mismo lo encontrarás en DT de El Comercio.