Mañana, sábado 12 de abril, Cienciano se enfrenta ante Alianza Universidad para disputar el partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga 1 2025. Este encuentro se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 19:00 horas Perú. Ambos equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. Cienciano busca levantarse de su derrota ante Grau y Alianza Universidad cayó 0 a 2 ante Comerciantes Unidos. ¿Dónde ver Cienciano vs Alianza Universidad EN VIVO? La transmisión de Cienciano vs Alianza Universidad EN DIRECTO estará a cargo de L1 MAX. Por último, también podrás seguir la emisión del partido desde la cobertura de El Comercio.

