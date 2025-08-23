Cienciano jugará con Atlético Grau por la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, este domingo 24 de agosto a la 3:015 p.m. (horario local de Perú). El partido se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En las dos últimas fechas, Cienciano ha acumulado dos derrotas consecutivas, al igual que Atlético Grau. No te pierdas este encuentro. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.