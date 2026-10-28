Cienciano jugará con Atlético Grau por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En las últimas dos fechas, Cienciano obtuvo una derrota frente a Comerciantes (3-1) y una victoria frente a UTC Cajamarca (1-0). Por otro lado, Atlético Grau sufrió una derrota frente a Alianza Lima (3-1) y un empate con ADT (1-1).

Ambos equipos buscarán obtener el mejor resultado y con ello sumar puntos. No te pierdas el encuentro, revisa en la siguiente nota la previa del juego, horario de emisión y más detalles de la transmisión en señal abierta y online.

¿Cuándo y dónde ver Cienciano y Atlético Grau por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Cienciano y Atlético Grau se juega este miércoles 28 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Cienciano y Atlético Grau por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 8:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9:00 p.m

¿Dónde ver Cienciano y Atlético Grau en vivo por TV?

La transmisión del partido de Cienciano y Atlético Grau por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.