Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO se enfrentan por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto peruano buscará sumar tres puntos claves que le permitan mantenerse como líderes de su llave en el certamen continental. Sin embargo, al frente tendrán a un rival difícil como el combinado brasileño, que está decidido a sacar un buen resultado en Cusco para tomar el primer lugar. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana?
El partido de Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Sudamericana empieza a las 9:00 PM de Perú este jueves 16 de abril del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
- España: 2:30 a.m.
¿Dónde ver Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana?
La transmisión del partido entre Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Sudamericana será transmitido en DSports y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en México la transmisión del partido va a través de ESPN y Disney+ Premium. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz y beIN SPORTS.
¿Qué canal transmite Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|DSports
|DGO
|Colombia
|7:30 p.m.
|DSports
|DGO
|Ecuador
|7:30 p.m.
|DSports
|DGO
|Argentina
|9:30 p.m.
|DSports
|DGO
|Brasil
|9:30 p.m.
|Paramount+
|Paramount+
|Paraguay
|9:30 p.m.
|DSports
|DGO
|Uruguay
|9:30 p.m.
|DSports
|DGO
|Chile
|9:30 p.m.
|DSports
|DGO
|Bolivia
|8:30 p.m.
|DSports
|DGO
|Venezuela
|8:30 p.m.
|DSports
|DGO
|México
|6:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|Fanatiz y fuboTV
|Fanatiz y fuboTV
- Fecha: Miércoles 29 de abril del 2026
- Partido: Cienciano vs Atlético Mineiro
- Horario: 7:30 p.m. hora de Perú.
- Canal: DSports, DGO
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
¿Cómo llegan Cienciano vs Atlético Mineiro?
Cienciano llega a este partido con cuatro puntos en el Grupo B de la Copa Sudamericana, producto de un empate y una victoria ante Juventud y Puerto Cabello, respectivamente. Por su parte, Atlético Mineiro debutó con una derrota en su visita a Puerto Cablleo y luego sumó de local tres puntos ante Juventud. Ahora, le tocará subir a la altura de Cusco para desafiarse a sí mismo y dar el golpe en el Garcilaso de la Vega.