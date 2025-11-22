Cienciano y Ayacucho FC jugarán la jornada 19 del Torneo Clausura 2025, este domingo 23 de noviembre a las 3:00 p.m (horario local de Perú). El partido tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En esta última fecha, Ayacucho se ubica en el fondo de la tabla, mientras su rival Cienciano en el octavo escalón. No te pierdas el encuentro programado para este domingo.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1? Sintoniza los partidos a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, la transmisión también está disponible por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.