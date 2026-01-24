Este domingo 25 de enero a las 3:00 p.m. (hora peruana), se enfrentan Cienciano y Bolívar La Paz EN VIVO y EN DIRECTO desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Consulta los detalles de la Tarde del Rojo Imperial 2026, evento en el que el equipo cusqueño presentará a su plantel de manera pública. Aquí se conocerá al equipo que enfrentará la nueva temporada de la Liga 1 y la Copa Sudamericana tras el anuncio de su pase. ¿Dónde ver la Tarde del Rojo Imperial 2026 EN VIVO? Podrás seguir la transmisión a través de la señal de L1 MAX y Youtube.