Cienciano vs. Bolívar en vivo se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. BolívarEN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Hernando Siles por el partido de ida de los octavos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 13 de agosto del 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, las 4:00 PM de México y las 6:00 PM de Bolívia. ¿Dónde ver? En Sudamérica lo pasan por DIRECTV Sports y por streaming; DGO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

