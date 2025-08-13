Ver Cienciano vs. Bolívar EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Hernando Siles por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 13 de agosto del 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, las 4:00 PM de México y las 6:00 PM de Bolívia. ¿Dónde ver? En Sudamérica lo pasan por DIRECTV Sports y por streaming; DGO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

