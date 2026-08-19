Cienciano vs Botafogo EN VIVO | Previa y últimas noticias del partido por Copa Sudamericana
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- Horarios del partido Cienciano vs Botafogo
- Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 9:30 p.m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 p.m.
- México: 6:30 p.m.
- Estados Unidos (Miami y Nueva York): 8:30 p.m.
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- Cienciano pasará a cuartos de final con una victoria, un empate y hasta una derrota por cuatro goles. En caso Botafogo gane por cinco goles de diferencia, la serie quedará empatada y el ganador se definirá en tanda de penales. Si el 'Fogao' vence por una diferencia de seis o más goles, pasará de forma directa a la siguiente instancia de la competición.
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- Cienciano llega con amplia ventaja
- El cuadro peruano, dirigido por el argentino Héctor Melgarejo, llega al encuentro con una importante ventaja tras imponerse en el juego de ida, disputado en Cusco, por un marcador de 6-1. La figura de ese choque fue el atacante Matías Succar, quien anotó tres goles. Los otros tantos fueron de Neri Bandiera (2) y Marcos Martinich . Para el cuadro brasileño marcó Matheus Martin s.
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El minuto a minuto y las incidencias online podrás seguirlos en esta misma nota de El Comercio.
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El partido será transmitido en vivo por la señal de DSports, DGO y Paramount+.
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El encuentro se jugará desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Nilton Santos, ubicado en el barrio de Engenho de Dentro, en Río de Janeiro.
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Cienciano de Perú visita a Botafogo de Brasil este jueves 20 de agosto, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en la ciudad de Río de Janeiro y las incidencias podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
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Cienciano de Perú visita a Botafogo de Brasil este jueves 20 de agosto, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en la ciudad de Río de Janeiro y las incidencias podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.