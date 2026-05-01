Cienciano vs Comerciantes Unidos se miden EN VIVO por la jornada 13 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar subiendo en la tabla. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Comerciantes Unidos por la fecha 13 del Torneo Apertura?

El partido Cienciano vs Comerciantes Unidos está programado para el sábado 2 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

¿Dónde ver Cienciano vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Cienciano vs Comerciantes Unidos por la fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Cienciano vs Comerciantes Unidos por la fecha 13 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 17:30 hrs

Venezuela: 18:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 19:30 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 13 de la Liga 1 2026