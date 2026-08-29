Este domingo, Cienciano y Cusco FC se enfrentarán por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos buscarán sumar puntos para el torneo asegurando la victoria del encuentro. A estas alturas de la competencia, Cienciano vs Cusco FC se mantienen parejos en los resultados, ubicándose en los puestos 6 y 7 con 37 y 36 puntos acumulados hasta la fecha. Revisa el horario, la previa y más detalles de la emisión del partido de la liga profesional peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Cusco FC EN VIVO?

El partido Cienciano vs Cusco FC por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este domingo 30 de agosto en el Inca Garcilaso de la Vega. El juego será arbitrado por Julio Quiroz Carrillo.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Cusco FC EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 8:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9:00 p.m

¿Dónde ver Cienciano vs Cusco FC EN VIVO?

La transmisión del partido de Cienciano vs Cusco FC por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.