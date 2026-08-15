Este domingo 16 de agosto, Cienciano y Deportivo Garcilaso se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A esta quinta jornada del torneo, Cienciano llega tras una derrota frente a Alianza Atlético y una victoria frente a Universitario, lo cual lo ubica en la tercera posición de la tabla. Por otro lado, Deportivo Garcilaso ha cosechado dos victorias frente a CD Moquegua y ADT. Estos resultados, ubican al equipo en el séptimo escalón de la tabla. Revisa el horario, canal de transmisión y todos los detalles del partido.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Deportivo Garcilaso por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

El partido Cienciano vs Deportivo Garcilaso por la quinta fecha del Torneo Clausura se jugará este domingo 16 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 6:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 7:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8:30 p.m

¿Dónde ver Cienciano vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?