Sigue los partidos por la fecha 8 del Torneo Apertura. Cienciano y FC Cajamarca se miden EN VIVO este viernes desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

Cienciano sacó un triunfo frente a Cusco FC en su último partido, con un marcador 2-1. Por su parte, FC Cajamarca llega a este encuentro con una derrota ante Comerciantes Unidos por 3 a 4.

¿Dónde ver Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO por el partido de la fecha 8 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 19:30 p.m.

Venezuela: 20:30 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 21:30 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026