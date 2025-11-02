Este domingo 2 de noviembre a las 6:00 p.m. (horario de Perú) Cienciano jugará con Juan Pablo II por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El encuentro se dará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en el Cusco. A poco de terminar las fechas oficiales del torneo, Juan Pablo II se ubica en el escalón 16 de la tabla, mientras su rival cusqueño se posiciona en el puesto 11. No te pierdas el partido y sus incidencias desde la cobertura de El Comercio.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.