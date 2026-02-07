Cienciano vs Juan Pablo ii en vivo: hora y dónde ver el Torneo Apertura de la Liga 1

Este domingo 8 de febrero de 2026 a las 3:30 p.m. (horario peruano), Cienciano jugará contra Juan Pablo II por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. Cienciano se enfrentó a Melgar en la primera fecha, y perdió con un marcador de 2-0. Por otro lado, Juan Pablo II se enfrentó a FC Cajamarca y empató con un marcador de 3-3. No te pierdas el duelo entre Cienciano y Juan Pablo II. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.