Ver Cienciano vs. Juventud EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en la Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 27 de mayo del 2026, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Brasil, las 4:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? DIRECTV Sports y DGO lo pasan en Perú y todo Sudamérica; ESPN y Zapping en Brasil; Fanatiz, beIN Sports y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables

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