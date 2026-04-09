Ver Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Centenario de Montevideo por la primera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 9 de abril del 2026, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Chile, las 4:00 PM de México y las 12:00 M de España. ¿Dónde ver? DirecTV y DGO transmiten el partido en Perú y el resto de Sudamérica; Disney+ en México; Fanatiz, beIN Sports y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables.

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