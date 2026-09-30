Este miércoles 30 de septiembre, Cienciano vs Los Chankas se miden por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Los equipos buscarán sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones. No te pierdas este encuentro de la liga profesional de fútbol peruano. Consulta el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión del duelo.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Los Chankas EN VIVO?

El partido Cienciano vs Los Chankas por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este miércoles 30 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El recinto tiene capacidad para 42 056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Los Chankas EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Dónde ver Cienciano vs Los Chankas EN VIVO?

La transmisión del partido de Cienciano vs Los Chankas por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.