Cienciano vs. Melgar se enfrentan EN VIVO este miércoles 4 de marzo por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. El partido único definirá qué equipo peruano avanzará a la fase de grupos del torneo continental, en un duelo clave que se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El encuentro genera gran expectativa, ya que ambos clubes buscarán seguir en competencia internacional. El ganador de esta llave avanzará directamente a la fase de grupos, instancia donde enfrentará a rivales de todo el continente en uno de los torneos más importantes de Conmebol.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Melgar en Perú?

El partido entre Cienciano y Melgar se disputará este jueves 5 de marzo de 2026 desde las 7:30 p.m. (hora peruana). El compromiso se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, que tiene capacidad para más de 45 mil espectadores.

Horarios en Sudamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:30 p.m.

Qué canal transmite Cienciano vs. Melgar EN VIVO

El partido entre Cienciano y Melgar será transmitido EN VIVO por DIRECTV Sports para toda Sudamérica, mientras que también estará disponible vía streaming en la plataforma DGO. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias, goles y resumen del encuentro a través de estas señales oficiales.

Cómo llegan Cienciano y Melgar

Cienciano llega a este compromiso tras caer 3-2 ante Deportivo Garcilaso por la Liga 1, mientras que Melgar también sufrió una derrota por 2-1 ante Los Chankas en un partido muy disputado. Ambos equipos buscarán recuperarse y asegurar su clasificación internacional.

El cuadro ganador logrará un objetivo clave en la temporada: clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y mantenerse en carrera por el título continental, además de sumar prestigio y puntos importantes a nivel internacional.

Cienciano vs. Melgar: partido clave para avanzar en la Sudamericana

Este duelo será decisivo, ya que se juega a partido único y no habrá revancha. Por ello, tanto Cienciano como Melgar deberán dejar todo en la cancha para seguir representando al Perú en el torneo continental.

El encuentro promete intensidad y emoción, con dos equipos que buscarán escribir una nueva página en su historia internacional y avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.