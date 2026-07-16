Cienciano y Melgar se enfrentarán este viernes 17 de julio por la primera fecha de la Liga1 Te Apuesto. El partido se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cienciano buscará comenzar el Torneo Clausura con una victoria ante su gente y aprovechar la localía para sumar sus primeros tres puntos. Enfrente estará Melgar, que intentará imponerse en la Ciudad Imperial y quedarse con una nueva edición del Clásico del Sur. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del partido.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Melgar EN VIVO?

El partido entre Cienciano vs Melgar se jugará este viernes 17 de julio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Horario del Cienciano vs Melgar EN VIVO por el Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Cienciano y Melgar está programado para las 8:00 p.m. (20:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 8:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 9:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 10:00 p.m.

¿Dónde ver Cienciano vs Melgar EN VIVO?

El partido entre Cienciano vs Melgar se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de L1 Max y L1 Play.

Horario, canal TV y dónde ver Cienciano vs Melgar EN VIVO