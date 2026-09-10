Por Marlon Puga

Cienciano vs. Montevideo City Torque en vivo

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El "Papá" llega a esta instancia tras eliminar de forma contundente a Botafogo con un global de 6-2, buscando aprovechar nuevamente los más de 3,300 metros de altura de Cusco ante la escuadra uruguaya, que viene de dejar en el camino a Tigre de Argentina. El duelo de vuelta se disputará el próximo jueves 17 de septiembre en Montevideo.

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Horario, TV y dónde ver en vivo el Cienciano vs. Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

  • Fecha: jueves 10 de septiembre del 2026
  • Partido: Cienciano vs. Montevideo City Torque
  • Hora: 18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: DirecTV
  • Streaming: DGO
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

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¿A qué hora juega Cienciano vs. Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.
  • México: 18:30 horas.
  • Estados Unidos (ET): 20:30 horas.
  • España: 2:30 horas. 

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Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.

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El partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque será televisado por DirecTV, DGO para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela.

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Para Perú, el partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque será transmitido a través de DirecTV y DGO por cable y streaming.

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¿Qué canal transmite Cienciano vs. Montevideo City Torque EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Cienciano vs. Montevideo City Torque EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 10 de septiembre del 2026 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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El conjunto ‘imperial’ logró una histórica clasificación tras golear a Botafogo y espera sacar una buena ventaja de local para poner un pie en la semifinal del certamen.

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Cienciano recibe a Montevideo City Torque este jueves 10 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2026.

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