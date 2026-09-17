Cienciano vs. Montevideo City Torque
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El equipo cusqueño parte con ventaja en la serie, luego de que en el partido de ida se impusiera por 2-0 con goles de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain.
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Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Cienciano y Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
¿A qué hora juega Cienciano vs. Montevideo City Torque HOY por Copa Sudamericana 2026?
El partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana empieza a las 7:30 PM de Perú y 9:30 PM de Uruguay este jueves 17 de septiembre del 2026 en el Centenario.