Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque el 8 y 16 de septiembre por las llaves de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Cienciano concretó su clasificación a la ronda de los ocho mejores del torneo continental tras dejar en el camino a Botafogo de Brasil, haciendo valer el histórico 6-1 conseguido en el partido de ida en la altura imperial. De esta manera, el cuadro peruano se cita oficialmente con la gran revelación uruguaya.

Por su parte, Montevideo City Torque llega a esta instancia tras hacer su propia historia al eliminar a Tigre de Argentina con un marcador global de 3-1 (triunfo 1-0 en Buenos Aires y 2-1 en el Estadio Centenario). Revisa los horarios, canales TV y dónde ver online la llave.

Fecha del partido, Cienciano vs. Montevideo City Torque

El encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará el miércoles 9 de septiembre de 2026.

Horarios del partido, Cienciano vs. Montevideo City Torque

El pitazo inicial está programado para los siguientes horarios según tu ubicación geográfica:

Perú: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Uruguay: 9:30 p. m.

9:30 p. m. Colombia y Ecuador: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Argentina, Chile y Brasil: 9:30 p. m.

¿Qué canal de TV transmite Cienciano vs. Montevideo City Torque en vivo?

La transmisión oficial del partido para toda Sudamérica estará a cargo de la señal internacional de ESPN y DSports (DirecTV). Te recomendamos sintonizar las guías locales de estos canales, ya que la distribución de la señal puede variar por país.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque online y en streaming?

Si prefieres seguir el minuto a minuto desde tu celular, tablet o Smart TV, el partido se transmitirá en streaming a través de las plataformas oficiales de Disney+ (para los usuarios de ESPN) y DGO (para los suscriptores de DirecTV). También podrás seguir la cobertura en directo y las incidencias mediante las plataformas digitales de la Conmebol Sudamericana.