vs. Puerto Cabello EN VIVO se enfrentan por la cuarta fecha del Grupo B de la . El encuentro se disputará en el Polideportivo Misael Delgado. El ‘Papá’ es el actual líder y una victoria lo acercaría al objetivo de la siguiente ronda. Por su parte, Puerto Cabello se ubica en la tercara posición tras dos derrotas consecutivas. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Puerto Cabello EN VIVO por Copa Sudamericana?

El partido de Cienciano vs. Puerto Cabello por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Sudamericana empieza a las 7:30 PM de Perú este martes 5 de mayo del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
  • España: 2:30 a.m.
Cienciano - Puerto Cabello. (Photo by Miguel Marruffo / AFP)
¿Dónde ver Cienciano vs. Puerto Cabello EN VIVO por Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Cienciano vs. Puerto Cabello por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Sudamericana será transmitido en DIRECTV Sports y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz y beIN SPORTS.

¿Qué canal transmite Cienciano vs. Puerto Cabello EN VIVO por Copa Sudamericana?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Colombia7:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Ecuador7:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Argentina9:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Brasil9:30 p.m.ESPN 3DGO
Paraguay9:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Uruguay9:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Chile9:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Bolivia8:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Venezuela8:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Estados Unidos8:30 p.m.Fanatiz y fuboTVFanatiz y fuboTV

Horario, TV y dónde ver Cienciano vs. Puerto Cabello por Copa Sudamericana

  • Fecha: Martes 5 de mayo del 2026
  • Partido: Cienciano vs. Puerto Cabello
  • Horario: 7:30 p.m. hora de Perú.
  • Canal: DIRECTV Sports, DGO
  • Estadio: Polideportivo Misael Delgado

Alineaciones de Cienciano vs. Puerto Cabello

  • Cienciano: Espinoza; Núñez, Amondarain, Becerra; Barreto, Robles, Martinich, Souza; Bandiera, Hohberg y Garcés.
  • Puerto Cabello: Graterol; González, Ramos, Bortagaray, Rosales; Bamba, Lima, Barros, Casiani; Flores y Pernía.

