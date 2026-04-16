Cienciano vs. Puerto Cabello EN VIVO se enfrentan por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto peruano buscará sumar sus primeros tres puntos en el certamen continental. En el duelo inaugural, los ‘imperiales’ empataron 1 a 1 ante el uruguayo Juventud. Por su parte, Puerto Cabello lidera el grupo tras vencer a Atlético Mineiro. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Puerto Cabello EN VIVO por Copa Sudamericana?

El partido de Cienciano vs. Puerto Cabello por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana empieza a las 9:00 PM de Perú este jueves 16 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00p.m.

9:00p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 4:00 a.m.

¿Dónde ver Cienciano vs. Puerto Cabello EN VIVO por Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Cienciano vs. Puerto Cabello por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana será transmitido en ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en México la transmisión del partido va a través de Disney+ Premium. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz y beIN SPORTS.

¿Qué canal transmite Cienciano vs. Puerto Cabello EN VIVO por Copa Sudamericana?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:00 p.m. ESPN 3 Disney Plus Colombia 9:00 p.m. ESPN 3 Disney Plus Ecuador 9:00 p.m. ESPN 3 Disney Plus Argentina 11:00 p.m. ESPN 3 Disney Plus Brasil 11:00 p.m. ESPN 2 Disney Plus Paraguay 11:00 p.m. ESPN 3 Disney Plus Uruguay 11:00 p.m. ESPN 3 Disney Plus Chile 11:00 p.m. ESPN 3 Disney Plus Bolivia 10:00 p.m. ESPN 3 Disney Plus Venezuela 10:00 p.m. ESPN 3 Disney Plus México 8:00 p.m. - Disney+ Premium Estados Unidos 9:00 p.m. Fanatiz y fuboTV Fanatiz y fuboTV

Horario, TV y dónde ver Cienciano vs. Puerto Cabello por Copa Sudamericana

Fecha : Jueves 16 de abril del 2026

: Jueves 16 de abril del 2026 Partido : Cienciano vs. Puerto Cabello

: Cienciano vs. Puerto Cabello Horario : 9:00 p.m. hora de Perú.

: 9:00 p.m. hora de Perú. Canal : ESPN 3, Disney Plus

: ESPN 3, Disney Plus Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

¿Cómo llegan Cienciano vs. Puerto Cabello?

El Juventud uruguayo y el Cienciano peruano empataron 1-1 este jueves en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en un partido de la zona B jugado en el estadio Centenario de Montevideo.

Lo que parecía ser la noche ideal para cortar su sequía de triunfos terminó en una nueva frustración para el conjunto uruguayo que, si bien dominó durante buena parte del encuentro, cedió un agónico empate y agravó su mal momento.

De esta manera se selló el empate en este juego de la primera fecha del Grupo B que lidera el Puerto Cabello venezolano tras vencer al Atlético Mineiro brasileño.