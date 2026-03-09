Este lunes 9 de marzo a las 5:30 p.m. (hora local en Perú), Cienciano jugará con Sport Boys por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El partido tendrá lugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y el árbitro designado es Sebastián Lozano Bedoya. Previo a esta fecha, es decir, en la quinta jornada del campeonato, Cienciano enfrentó a Deportivo Garcilaso y obtuvo la victoria con un 3-2. Por su lado, Sport Boys jugó la quinta fecha con CD Moquegua. El partido finalizó con un marcador de 0-0, ubicando a los chalacos en el puesto catorce de la tabla. Sigue el partido entre Cienciano y Boys en directo.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.