El miércoles 17 de septiembre a las 7:30 p.m. (horario local peruano) Sport Boys jugará con Cienciano por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Hasta el momento, Cienciano ha acumulado dos victorias en las dos últimas fechas del torneo. Por el contrario, el cuadro chalaco ha sufrido dos derrotas frente a Chankas y Comerciantes Unidos. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Podrás seguir la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.