Este sábado 7 de noviembre, Cienciano se enfrentará a Sport Huancayo por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto cuzqueño llega a esta jornada tras caer 1-0 ante Alianza Lima, mientras que el equipo de huancaínos afronta el encuentro luego de imponerse con un 2-0 a Melgar. A continuación, conoce todos los detalles de este partido: horario, previa y dónde ver EN VIVO la transmisión de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver Cienciano vs Sport Huancayo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Cienciano vs Sport Huancayo se juega este sábado 7 de noviembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Sport Huancayo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 9:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 10:30 p.m

¿Dónde ver Cienciano vs Sport Huancayo en vivo por TV?

La transmisión del partido de Cienciano vs Sport Huancayo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.