Este domingo 18 de octubre, Cienciano se enfrentará a UTC Cajamarca por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Si no quieres perderte este encuentro, aquí te contamos todos los detalles sobre el horario, el canal de transmisión y cómo ver el partido en vivo.

¿Cuándo y dónde ver Cienciano vs UTC Cajamarca por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

El partido Melgar vs Deportivo Garcilaso se juega este sabado 17 de octubre en el estadio Monumental UNSA, en Arequipa.

¿A qué hora juegan Cienciano vs UTC Cajamarca por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 6:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 7:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8:30 p.m

¿Dónde ver Cienciano vs UTC Cajamarca en vivo por TV?

La transmisión del partido de Cienciano vs UTC Cajamarca por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.