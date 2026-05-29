Cienciano ya conoce el desafío que tendrá para mantenerse con vida en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cusqueño enfrentará a Lanús en los ‘play-offs’ del torneo continental luego de terminar segundo en su grupo y asegurar su continuidad internacional durante el segundo semestre.

El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo igualó 1-1 ante Juventud en el estadio Garcilaso de la Vega, resultado que le impidió acceder directamente a octavos de final, pero sí le permitió conservar el segundo lugar y seguir en carrera.

Sin embargo, el premio para el ‘papá’ será uno de los más complejos posibles: enfrentará al vigente campeón de la Copa Sudamericana y actual monarca de la Recopa Sudamericana.

¿Cuándo jugarán Cienciano vs Lanús por la Copa Sudamericana?

De acuerdo con el calendario oficial de Conmebol, los partidos de ida de los ‘play-offs’ se disputarán entre el 21, 22 y 23 de julio.

Los encuentros de vuelta quedaron programados para los días 28, 29 y 30 del mismo mes, jornadas en las que se definirán los clasificados a los octavos de final.

Alejandro Hohberg apuntó al título antes del choque entre Cienciano y Alianza Lima. Foto: Alejandro Hohberg/ Instagram

Asimismo, este viernes 29 de mayo se realizará el sorteo oficial que establecerá la programación definitiva, horarios y orden de localías de cada llave.

Por rendimiento acumulado, existe la posibilidad de que Cienciano dispute el primer partido en Cusco y cierre la serie en territorio argentino.

Lanús afrontará esta serie con el cartel de favorito. El elenco argentino no solo llega como vigente campeón de la Copa Sudamericana, sino también como actual ganador de la Recopa Sudamericana. El cuadro ‘granate’ arribó al repechaje tras terminar tercero de su grupo en la Copa Libertadores 2026, una zona compartida con LDU Quito, Mirassol y Always Ready.