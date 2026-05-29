Resumen

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Cienciano en Copa Sudamericana (Foto: Getty Images)
Cienciano en Copa Sudamericana (Foto: Getty Images)
/ DOUGLAS MAGNO
Por Redacción EC

Cienciano ya conoce el desafío que tendrá para mantenerse con vida en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cusqueño enfrentará a Lanús en los ‘play-offs’ del torneo continental luego de terminar segundo en su grupo y asegurar su continuidad internacional durante el segundo semestre.

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