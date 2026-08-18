Cienciano viajó a Brasil para sellar su clasificación tras el histórico 6-1 ante Botafogo. Foto: @Club_Cienciano
Cienciano viajó a Brasil para sellar su clasificación tras el histórico 6-1 ante Botafogo. Foto: @Club_Cienciano
Por Redacción EC

Cienciano ya se encuentra en Brasil para afrontar uno de los partidos más importantes de su campaña internacional. El cuadro cusqueño se medirá este jueves con Botafogo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con una ventaja que lo coloca muy cerca de los cuartos de final.

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