Cienciano ya se encuentra en Brasil para afrontar uno de los partidos más importantes de su campaña internacional. El cuadro cusqueño se medirá este jueves con Botafogo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con una ventaja que lo coloca muy cerca de los cuartos de final.

El plantel dirigido por Horacio Melgarejo emprendió el lunes su viaje rumbo a Río de Janeiro y ya se prepara para afrontar la definición ante el conjunto brasileño. La goleada conseguida en Cusco permite al equipo imperial llegar con confianza, aunque el comando técnico mantiene la cautela debido a la jerarquía de su rival.

Horacio Melgarejo. (Foto: Cienciano)

Cienciano goleó 6-1 a Botafogo en Cusco

El cuadro cusqueño dio un golpe contundente en el partido de ida disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cienciano derrotó 6-1 a Botafogo y consiguió uno de los resultados más abultados en la historia de la Copa Sudamericana.

Esta diferencia deja al conjunto imperial con una posición inmejorable para afrontar el encuentro de vuelta. Sin embargo, el equipo sabe que todavía debe completar la tarea en territorio brasileño y evitar cualquier exceso de confianza ante un rival que buscará una reacción inmediata frente a su público.

El cuadro brasileño afrontará el partido con la obligación de remontar una desventaja considerable. Cienciano, por su parte, deberá administrar la diferencia obtenida en Cusco y mantener el orden durante los 90 minutos para asegurar su clasificación.

El comando técnico cusqueño es consciente de que se tratará de un encuentro exigente. Por ello, pese al amplio marcador de la ida, el plantel mantiene la concentración de cara a un duelo que podría colocar nuevamente a Cienciano entre los mejores equipos de la Copa Sudamericana.

Cabe señalar que si Cienciano logra superar a Botafogo y confirmar su clasificación a los cuartos de final, tendrá que enfrentar al ganador de la llave entre City Torque y Tigre.

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