El campo de juego

Hermoso partido, terrible las condiciones del campo de juego del IPD. Si bien el ente advirtió que así estaría el césped, en reacondicionamiento, una cancha así no suma para el espectáculo, aunque no incidió en el juego, que sea una advertencia para el trabajo que en la FPF se debe hacer a futuro con la organización del torneo.

La limitación de campos de fútbol en capital es una realidad que afecta a la liga local. El Alberto Gallardo, donde es local Cristal, fue clausurado a inicios de julio por cuestiones de seguridad. Desde ahí ni los rimenses ni la Universidad San Martín -que alquila ese estadio para sus partidos de local- han podido jugar en el estadio de San Martín.

Además, el Miguel Grau del Callao no puede ser usado en estos momentos por obras, por lo que el Sport Boys viene siendo local en Villa El Salvador. Ahí recibirá este lunes a la César Vallejo (1 p.m.). Y ni decir de los problemas con las torres de iluminación que se han visto entre semana en Matute -Alianza Lima- y el Mansiche de Trujillo, de propiedad del IPD de La Libertad.

El comunicado del IPD sobre el estado del campo del Estadio Nacional.

Problemas con las hinchadas

Y cuando vemos las tribunas, nos damos cuenta de otro gran reto. ¿Qué es jugar solo con barra local? ¿Acaso no fue notoria la presencia del Comando Sur en la tribuna popular ‘otorgada’ a Alianza Lima? La presencia de ambas hinchadas le da otro ambiente a este tipo de partidos. En un mes se jugará el clásico en Matute y si bien se trata de un partido de mayor riesgo, bien podría hacerse los esfuerzos para que ambas hinchadas estén presentes.

Lo que se debe tener en cuenta es tener una mejor organización, ya que recién el último miércoles se supo que la hinchada de Alianza podía ingresar al Estadio Nacional. Si bien fue la Policía la que tarda en la respuesta, desde la FPF debería nacer la organización para que los clubes, la Dirección de Seguridad del IPD y la Policía puedan tener un mejor plan para cada partido de alto riesgo.

Pero de nada vale que se espere a ambas hinchadas cuando la policía va a maltratar a diestra y siniestra a quienes van a una tribuna popular con el solo deseo de ver al equipo del cual son hinchas. Se vio el pasado martes en Matute, se repitió ayer en el Nacional. La Policía Nacional excede en su autoridad maltratando a todos quienes van a una popular, a si no pertenezca a una barra oficial.

“Un poco más y te paran de cabeza”, comenta Marco Quilca, periodista de El Comercio que acudió justamente a Sur para verificar la situación que parece ser recurrente. “Parece el ingreso a un penal”, se repite en las redes sociales. Sin embargo, pese a ello, los encargados no adviertieron que ingresaban las bengalas que se encendieron durante el partido. Esto aleja a la gente común de poder acudir a un espectáculo como este.

Los arbitrajes

Penales no cobrados -a Rodríguez para Muni ante la ‘U’-, rojas no sacadas -a Barcos o Távara en el Cristal vs. Alianza-, y tantas polémicas que fecha a fecha otorgan los arbitrajes nacionales. ¿Cómo se podría unificar criterios de los réferis? ¿Se concretará lo del VAR?

“La idea es que el VAR llegue para todos. Cómo o desde cuándo va a ser anunciado dentro de las medidas de reformas del fútbol peruano, que va a ser pronto”, declaró el mismo Agustín Lozano. Se espera que se pueda planificar de la mejor forma para que el fútbol local siga con estos lamentos que muchas veces determinan resultados.

Lander Alemán, presidente de la Comisión de Torneos, aseguró en una reciente entrevista con DirecTV que el 2022 habrá VAR en todas las ciudades. Será un gran paso para evitar tantas polémicas que en cada partido se presenta en la Liga.

Fue un clásico entretenido, sí, pero también hay que ver la otra cara que nos muestra este tipo de partidos, considerados de alto riesgo. Hay mucho por cambiar y Juan Carlos Oblitas se quedó en la FPF con el cargo de Director General de Fútbol para trabajar en ello.

