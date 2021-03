Ni bien se conoció la determinación del TAS a favor de Alianza Lima, uno de los primeros en alzar la voz mediante sus redes sociales fue Claudio Pizarro. En definitiva, uno de los símbolos que conserva el cuadro blanquiazul regados por el mundo. Desde Múnich, el ‘Bombardero de los Andes’ nos profundizó en exclusiva lo expuesto en su Twitter y amplió sus sensaciones al conocer que el equipo de sus amores permanecerá en la máxima división del fútbol peruano.

A su vez, se unió al deseo que posee el gran núcleo de hinchas íntimos actualmente. El de volver a ver a Jefferson Farfán calzándose la camiseta de Alianza Lima.

–Vimos tu mensaje en Twitter. Finalmente el TAS resolvió que Alianza Lima permanezca en Primera. ¿Qué percepción tras el decreto?

Es un alegría. La gente que es hincha siempre esperaba que Alianza se mantenga en Primera, a pesar que futbolísticamente el equipo no dio la talla el año pasado. Hubo circunstancias dentro del campeonato que no eran las correctas con algunos clubes. Y es una pena que esta situación hay tenido que llegar hasta el TAS. Esto se debió resolver internamente de acuerdo a los estatutos y las reglas. Lamentablemente las cosas no se dieron así y Alianza, seguramente con toda razón, fue a buscar la justicia a otro lado. Y llegó. Es una pena que al final los que quedamos o la que queda mal es la Federación Peruana. Digo quedamos porque como peruano es algo penoso ver que tenga que pasar una situación así, que un tribunal extranjero tenga que ponernos en orden.

–Es una acción que favorece a Alianza y como dices deja en evidencia a la FPF y al fútbol nacional en general.

Por supuesto. Al final es una pena para el fútbol peruano . Eso nos golpea a todos los que somos peruanos. Por otro lado, para la gente de Alianza es una tranquilidad saber que la justicia o los reglamentos están para cumplirse. Es lo que se debió hacer desde un principio.

–Como jugador en su momento e hincha confeso, ¿cuánto te afectó que deportivamente Alianza Lima descendiera ante Sport Huancayo?

Es una situación complicada. Siendo hincha de Alianza desde chico, siempre tú quieres ver a tu equipo arriba. De alguna manera, se sabe que el año no fue bueno futbolística y dirigencialmente hablando . Creo que se tomaron decisiones que no fueron correctas y producto de esto fue esa bajada a Segunda. Por el lado del reglamento, se tuvo la suerte ahora de que las cosas se puedan solucionar quitándole los puntos al equipo que se había mantenido en Primera (Carlos Stein).

–¿Te gusta como se viene conformando el equipo de Carlos Bustos para el 2021?

La verdad que estoy un poco desligado de lo que es el fútbol peruano ahora. Obviamente lo iba a ver más cuando empiecen los partidos. Tengo amigos por acá que siempre me comentan cómo van las situaciones, pero voy a empezar a meterme un poco más sin duda.

–Hay un anhelo instalado en el hincha de Alianza que se fundamenta en el retorno de Farfán a Alianza Lima. ¿Lo ves regresando ahora que participarán en Primera?

Obviamente es un decisión personal. Así como él siempre manifestó sus ganas o interés de querer volver a vestir la camiseta de Alianza, o tal vez terminar su carrera allá, como también lo hice yo en su momento, seguro que la intención está. Hay muchas cosas que te llevan a tomar esa decisión. Qué es lo que quiere hacer, dónde quiere vivir. Lo veo a ‘Jeffry’ muy tranquilo viviendo por allá. Está muy contento por Perú. Tiene la familia allá. Así que es una posibilidad. Es una decisión de él y nada más que de él.

Claudio Pizarro cuestionó el manejo de la FPF tras fallo del TAS. (Foto: GEC)

–Como hincha, ¿te gustaría ver de vuelta a Jefferson Farfán de blanquiazul?

Por supuesto. Yo lo he dicho muchas veces, uno de los jugadores que ha podido conseguir lo que quería en su carrera futbolística es él . Ha podido conseguir más de lo que consiguió. Pero por circunstancias de la carrera que tuvo o decisiones que tomó, no pudo llegar a más. Para mí es de los jugadores con más condiciones que he visto dentro del fútbol peruano en los años que he estado.

–En tu caso, ¿en algún momento realmente se pudo dar el regreso a Alianza o fue más especulación de la prensa?

Siempre lo tuve en la cabeza. Mi idea era volver a Alianza y terminar mi carrera allá . Pero una vez que las cosas fueron moviéndose acá, distinto a lo que esperaba, tomé la decisión de terminar mi carrera acá.

MÁS EN DT:

VIDEO RECOMENDADO:

Alianza Lima | El Comercio