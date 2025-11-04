Claudio Pizarro habría recibido una gran noticia en el ámbito personal, ya que diversos medios señalan que el exdelantero de la selección peruana se habría convertido en padre por cuarta vez. A sus 47 años, el recordado “Bombardero de los Andes” estaría atravesando una nueva etapa familiar lejos de las canchas, tras haberse retirado del fútbol profesional en 2020.

El exjugador de clubes como Bayern Múnich y Werder Bremen ha mantenido un perfil bajo desde su retiro, dedicado a proyectos personales y a disfrutar de su vida en Europa. Sin embargo, la reciente información sobre la llegada de un nuevo integrante a su familia sorprendió a sus seguidores, quienes recordaron con cariño sus años de gloria en el fútbol internacional.

Pizarro, considerado uno de los máximos referentes del fútbol peruano en el extranjero, no se ha pronunciado sobre el tema ni ha compartido detalles en redes sociales. Fiel a su estilo reservado, el exdelantero mantiene en privado los aspectos de su vida personal, a pesar del interés mediático que genera su figura.

De confirmarse la noticia, el excapitán de la selección peruana estaría iniciando una nueva etapa marcada por la paternidad, combinando sus compromisos profesionales con esta faceta familiar. Sin duda, una muestra más de que el “Bombardero” sigue sumando alegrías fuera del campo de juego.

