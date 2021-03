Claudio Pizarro es uno de los personajes futbolísticos que se ha mostrado en desacuerdo con los manejos de la Federación Peruana de Fútbol. El caso de Alianza Lima llevado al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) es un tema que provocó las críticas del ‘Bombarderos de los Andes’.

“Es una situación que ha tenido que ir hasta el TAS, pero es un tema que, de alguna manera, se tuvo que decidir en el Perú por el reglamento que había. La institución que hace el reglamento, que es la FPF, no hace cumplir el reglamento”, exclamó Claudio Pizarro, en una entrevista con el periodista Renato Cisneros, vía Instagram.

“Entonces, obviamente, con todo el derecho, Alianza Lima fue a reclamar a este juzgado internacional, en el cual, analizando los estatutos y el reglamento del fútbol peruano, se dieron cuenta de que era una situación que tenía que pasar a favor de Alianza. Fue un tema muy mal manejado por la FPF”, añadió.

Por otro lado, el hoy embajador de Bayern Múnich insistió en el respeto que debe de haber en el reglamento para evitar una mala imagen.

“Me deja un extraño sabor que, yo siempre he tratado de dejar el nombre de mi país en alto... para que la misma FPF haga que, en el extranjero, el fútbol peruano se vea mal. Eso me deja un mal sabor de boca. Lo otro no... porque de alguna manera tenía que pasar. Está en el reglamento, y el reglamento está para cumplirse”, finalizó Claudio Pizarro.