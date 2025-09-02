Claudio Pizarro ganó 16 títulos con el Bayern Munich. (Foto: AFP)
Redacción EC
Redacción EC

El popular videojuego de Electronic Arts, EA Sports FC 26, ha desatado pasiones entre los peruanos. ¿La razón? Pues, la inclusión de Claudio Pizarro como uno de los posibles héroes del Bayern Munich en el próximo lanzamiento de este juego.

Este martes, EA Sports anunció a las tres leyendas del alemán que los hinchas deberán escoger mediante votación. Se trata de Stefan Effenberg, Giovanne Élber y Claudio Pizarro. Todos considerados glorias en el más campeón de la Bundesliga.

Para participar, es necesario dar click en . A continuación, deberás seleccionar el rostro de Claudio Pizarro y habrás completado el proceso de votación. De ganar, el ‘Bombardero’ se convertiría en el primer futbolista peruano en aparecer como héroe en una edición del juego.

Claudio Pizarro compite con otras dos leyendas del Bayern Munich.
Claudio Pizarro compite con otras dos leyendas del Bayern Munich.

Como se sabe, desde FIFA 22, los héroes en Ultimate Team son cartas especiales de futbolistas retirados que tuvieron gran impacto en clubes. Pizarro, por ejemplo, hizo casi toda su carrera en la Bundesliga, convirtiéndose en figura del Bayern Munich.

En total, el peruano disputó nueve temporadas con los ‘bávaros’ y conquistó seis veces la Bundesliga. Además, marcó 125 goles y ganó 16 títulos, entre ellos una Champions League (2013).

