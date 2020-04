Vuelve a especularse sobre su llegada a Alianza Lima. Como en otras ocasiones, Claudio Pizarro, actual delantero del Werder Bremen, habló sobre las chances de ponerse la camiseta blanquiazul en el último tramo de su carrera en el fútbol mundial.

En entrevista con ESPN, Claudio Pizarro habló de la posibilidad de jugar para los íntimos. “Yo prácticamente ya decidí que voy a terminar con el fútbol este año, pero lo de Alianza (Lima) es un tema aparte porque soy hincha y porque no he salido campeón del fútbol peruano. Es una posibilidad que no quiere cerrarla”, señaló el ‘Bombardero’.

“Si termino la temporada y me siento bien quizás el cuerpo me diga ya vamos, podría jugar algunos meses o un año, pero tampoco es una cosa que diga que lo voy a hacer de todas maneras porque no sé cómo va a terminar el año. Es un tema que ya lo analizaré cuando termine este temporada. Por ahora, mi prioridad es el Werder Bremen”, agregó Pizarro.

Claudio Pizarro continua con los entrenamientos con Werder Bremen a la espera del inicio de la Bundesliga. La reanudación se espera sea en el mes de mayo, por lo que la liga alemana empezará a realizar test de coronavirus a todos los jugadores que militen en su torneo.

