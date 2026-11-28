Cintillo Final - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

Club Paz y Amistad vs. Ciclista Lima EN VIVO se enfrentan en el CARFIP de Chorrillos a partir de las 11:15 AM por el partido del tercer y cuarto puesto del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026, el sábado 28 de noviembre del 2026. Sigue todos los detalles del partido aquí.

Programación final del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026

La tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 llega a su momento más esperado. Este sábado 28 de noviembre se conocerá al equipo campeón de una competencia que reunió a jóvenes futbolistas y promovió el desarrollo del fútbol femenino.

La jornada final contará con las semifinales, un partido de exhibición y los encuentros por el tercer puesto y el título. Además, se realizará una ceremonia de premiación para reconocer a los equipos y a las futbolistas más destacadas del certamen.

¿Cuál es la programación de la final del Semillero El Comercio 2026?

Las actividades comenzarán desde las 8:00 a. m. con la llegada de los equipos. Posteriormente, se recibirá a los invitados y se realizará el protocolo de bienvenida antes del inicio de las semifinales, programadas para las 9:05 a. m.

A continuación, se desarrollará un partido de exhibición y, desde las 11:00 a. m., se disputarán la gran final y el encuentro por el tercer y cuarto puesto.

Esta es la programación completa: