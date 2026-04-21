Coco Araujo volverá a ponerse el buzo de técnico interino de Universitario de Deportes para el duelo ante Deportivo Garcilaso, en un momento clave de la Liga 1. El entrenador asume tras la salida de Javier Rabanal.

No es la primera vez que Araujo toma las riendas del primer equipo. Su antecedente más reciente se remonta al 2023, cuando dirigió en un encuentro oficial frente a FBC Melgar. Aquella noche, los cremas lograron imponerse por 1-0 en un partido muy disputado.

El único gol del compromiso llegó tras una jugada generada por Piero Quispe, quien provocó un autogol que terminó dándole la victoria a Universitario. Ese resultado fue clave en su momento y dejó una buena impresión del trabajo de Araujo en el banquillo.

Tras ese encuentro, la dirigencia crema apostó por la llegada de Jorge Fossati como entrenador principal, iniciando un nuevo proceso en el club. Ahora, Araujo tendrá una nueva oportunidad para demostrar su capacidad, nuevamente en condición de interino y con la confianza de la institución crema.