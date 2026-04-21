Por Redacción EC

Coco Araujo volverá a ponerse el buzo de técnico interino de Universitario de Deportes para el duelo ante Deportivo Garcilaso, en un momento clave de la Liga 1. El entrenador asume tras la salida de Javier Rabanal.

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