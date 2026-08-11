Alianza Lima se sumó a los mensajes de solidaridad dirigidos al pueblo colombiano luego del fuerte terremoto que sacudió el occidente del país el lunes 10 de agosto.

El movimiento sísmico, de magnitud 7,4, provocó una emergencia de gran escala, con víctimas mortales, personas heridas y graves daños en viviendas e infraestructura. Los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas más afectadas mientras las autoridades actualizan el balance de la tragedia.

En este contexto, el cuadro blanquiazul utilizó sus plataformas oficiales para enviar un mensaje de apoyo a Colombia y, especialmente, a las integrantes colombianas que forman parte de su entorno deportivo.

El mensaje de Alianza Lima para el pueblo colombiano

El club íntimo destacó el vínculo que mantiene con Colombia y expresó su respaldo a las familias que afrontan las consecuencias del terremoto.

“Desde Alianza Lima expresamos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y con todas las familias afectadas por el reciente terremoto”, señaló en un mensaje compartido en redes.

La institución también hizo una mención especial a sus deportistas colombianas y a sus familiares, en medio de la preocupación generada por la emergencia: “Colombia también forma parte de nuestra familia blanquiazul, y hoy acompañamos especialmente a nuestras deportistas colombianas y a sus seres queridos.”

Desde Alianza Lima expresamos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y con todas las familias afectadas por el reciente terremoto. 🙏🏾



Colombia también forma parte de nuestra familia blanquiazul, y hoy acompañamos especialmente a nuestras deportistas colombianas y a sus… pic.twitter.com/2nAz6KW48l — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 11, 2026

Terremoto en Colombia dejó una emergencia de gran magnitud

El terremoto ocurrió el 10 de agosto de 2026 y afectó principalmente al occidente colombiano. Entre las zonas más golpeadas se encuentran ciudades como Pereira, Cali, Quibdó, Armenia y Manizales.

La magnitud de la emergencia obligó a desplegar equipos de rescate para buscar sobrevivientes entre estructuras colapsadas y atender a los afectados. Reuters reportó este martes que el número de fallecidos había superado los 200, aunque el balance continuaba sujeto a actualización debido a las dificultades de comunicación en algunas zonas.

El impacto también alcanzó al fútbol colombiano. CONMEBOL aplazó partidos internacionales que debían disputarse en el país como consecuencia de la emergencia, mientras que la competición doméstica también fue suspendida temporalmente.

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