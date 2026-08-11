Alianza Lima envía mensaje de apoyo a Colombia tras el fuerte terremoto. Foto: EFE
Alianza Lima envía mensaje de apoyo a Colombia tras el fuerte terremoto. Foto: EFE
Por Redacción EC

Alianza Lima se sumó a los mensajes de solidaridad dirigidos al pueblo colombiano luego del fuerte terremoto que sacudió el occidente del país el lunes 10 de agosto.

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