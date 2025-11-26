La inauguración del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol sigue dando de qué hablar. Mario Cortijo, jefe de proyectos de marca de El Comercio, estuvo presente en la ceremonia y se mostró encantado con el ambiente que se vivió en el CARFIP de Chorrillos.

Cortijo asistió como representante del ‘Decano’ y no dudó en expresar su felicidad con el inicio del torneo. “Las mejores expectativas. Comenzamos a darle continuidad a una actividad que debe ser permanente, aspiramos a eso. Es maravilloso brindar estos espacios para las niñas”.

Cortijo recordó y nos hizo recordar cómo vivimos este tipo de campeonatos durante la niñez y adolescencia. Una experiencia que ahora se intenta trasladar, con mejores recursos, más esfuerzo y más aprendizaje, a las futuras futbolistas.

“Los peloteros que me miran deben acordarse lo que era para nosotros la canchita, la camiseta, el trabajo del entrenador y todos los valores que nos fueron nutriendo. Aprendimos un montón en el camino: solidaridad, compañerismo, liderazgo, respeto a las reglas”, mencionó.

Otro de los objetivos del Semillero es potenciar el talento de las niñas y adolescentes, aquel talento que aún no ha captado la atención de un club de primera división, pero que podría competirle sin ningún problema.

“Muchos de estos equipos están movidos por barrios, el señor entrenador, el amigo de la tienda que es el delegado; eso es generar confianza, sociedad y ciudadanía”, destacó Cortijo.

Finalmente, Mario Cortijo expresó su deseo de volver a este certamen uno de característica nacional, con eliminatorias regionales. Se comprometió a alcanzar esa meta.

“Queremos hacerlo a nivel nacional ¿Por qué no soñar con eliminatorias regionales?¿Por qué no darle esta felicidad a todo el Perú? Vamos comprometiéndonos en tratar de llegar a esa meta. Es lindo soñar con esto".