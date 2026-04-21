Comerciantes Unidos jugará frente a Alianza Atlético la jornada 10 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Juan Maldonado Gamarra. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar subiendo en la tabla. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético por la fecha 10 del Torneo Apertura?

El partido Comerciantes Unidos vs. Alianza Altético está programado para el miércoles 22 de marzo en el Estadio Julio Maldonado Gamarra (Cutervo).

¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Atlético y Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético por la fecha 10 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 hrs

Venezuela: 14:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 10 de la Liga 1 2026

Fecha: miércoles 22 de abril de 2026

Partido: Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético Horario: 1:00 p.m. hora de Lima, Perú.

Canal: L1 Max

Estadio: Estadio Juan Maldonado Gamarra

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético: alineaciones posibles