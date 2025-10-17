Este sábado 18 de octubre, Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético se enfrentarán EN VIVO por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1. El partido se llevará a cabo desde el Estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cutervo (Cajamarca) a la 3:15 p.m. hora Perú. Comerciantes Unidos llega a este partido tras obtener un empate en su visita a Cusco FC (1-1). Por su parte, Alianza Atlético derrotó 1-0 a Los Chankas la fecha pasada en Sullana. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 en vivo? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de GOLPERÚ, L1Play y L1Max. No te pierdas la fecha 15 del torneo Clausura.