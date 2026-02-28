Comerciantes Unidos jugará este domingo 1 de marzo con Atlético Grau a la 1:00 p.m. (horario de Perú) por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El partido tendrá lugar en el Estado Municipal Juan Maldonado Gamarra, ubicado en Cutervo. A estas alturas del torneo, Comerciantes ha acumulado 4 puntos y Atlético Grau, solo 1, ubicándose en el último lugar de la tabla.

Sigue de cerca el partido, incidencias y detalles de su emisión. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.